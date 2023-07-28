Телеведущая Лариса Гузеева расплакалась на "Давай поженимся!" спустя 1,5 года после перерыва съемок

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева не может скрыть радость от долгожданного возвращения к работе над проектом. В Сеть попали закулисные съемки, во время которых Гузеева в беседе со своей соведущей Розой Сябитовой призналась, что весь день ей хочется плакать от счастья. Перед стартом Гузеева перекрестила всю команду.

Фото: thevoicemag.ru

"Весь день хочется плакать от счастья", — со слезами на глазах сказала Гузеева.

Напомним, что выход передачи "Давай поженимся!" был приостановлен в феврале прошлого года. Все это время будущее проекта было под вопросом. Однако продюсеры решили вернуть шоу в эфир, сориентировав на моральные стандарты, прописанные в указе "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Ранее в Сети появились первые кадры со съемок знаменитого шоу "Давай поженимся!".

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