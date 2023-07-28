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Телеведущая Лариса Гузеева расплакалась на "Давай поженимся!" спустя 1,5 года после перерыва съемок

1:00
Шоу-бизнес

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева не может скрыть радость от долгожданного возвращения к работе над проектом. В Сеть попали закулисные съемки, во время которых Гузеева в беседе со своей соведущей Розой Сябитовой призналась, что весь день ей хочется плакать от счастья. Перед стартом Гузеева перекрестила всю команду.

Телеведущая Лариса Гузеева расплакалась на "Давай поженимся!" спустя 1,5 года после перерыва съемок
Фото: thevoicemag.ru

"Весь день хочется плакать от счастья", — со слезами на глазах сказала Гузеева.

Напомним, что выход передачи "Давай поженимся!" был приостановлен в феврале прошлого года. Все это время будущее проекта было под вопросом. Однако продюсеры решили вернуть шоу в эфир, сориентировав на моральные стандарты, прописанные в указе "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Ранее в Сети появились первые кадры со съемок знаменитого шоу "Давай поженимся!".

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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