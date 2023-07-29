Певец Игорь Николаев обратился к рано скончавшемуся отцу спустя 43 года

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец и композитор Игорь Крутой рассказал в соцсетях о своем отце поэте-маринисте Юрии Николаеве. Мужчина ушел из жизни еще 43 года назад и сегодня ему могло исполниться 88 лет. Артист опубликовал черно-белый снимок, на котором он вместе с отцом, мамой и бабушкой.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Игоря Николаева

"Папа, благодарю тебя за подаренную жизнь! Спасибо, что привил любовь к творчеству и поэзии! Помню, люблю!" — написал Николаев в соцсетях.

Известно, что Николаев-старший скончался в 45 лет из-за инсульта и проблем с сердцем. На этот же период приходится становление творческой карьеры его сына. В то время он Игорь попал в ансамбль "Рецитал", а также писал музыку для других исполнителей.

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