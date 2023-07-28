Телеведущая Ксения Собчак спародировала Викторию Боню

Звезды "Дома-2" Виктория Боня и Ксения Собчак продолжают заниматься своими делами в шоу-бизнесе. Виктория учит своих подписчиков осознанности на своем YouTube-канале, а Ксения, как обычно, отпускает колкости в сторону коллег.

Super.ru пишет, что Виктория возобновила ведение своего YouTube-канала, где она делится свежими роликами, посвященными ее увлечению, из-за которого она столкнулась с проблемами с законом. Она утверждает, что можно научиться быть более осознанным, смотря на свои руки.

Ксения с юмором перефразировала эту мысль и призвала своих подписчиков смотреть на свои ноги, прыгать, ходить и чесать их с полной осознанностью.

"Здесь и сейчас. С полной осознанностью", — говорит Ксения.

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