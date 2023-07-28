Российская актриса театра и кино Кристина Асмус отреагировала на хейт, с которым она столкнулась после того, как рассказала о своем опыте домашнего насилия.
Она выразила своё разочарование ехидным комментарием, сделанным под её интервью, в котором было сказано, что нормальный человек не стал бы жить столько лет с насильником.
Асмус объяснила, что в таких оскорбительных отношениях женщина часто оказывается в эмоциональных качелях, из которых трудно выбраться. Насильники обесценивают, критикуют, изолируют и препятствуют карьерному росту, медленно подавляя и уничтожая своих жертв.
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