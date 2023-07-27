Адвокат хирурга Тимура Хайдарова назвал иск Славы и Любови Успенской "сиськиным бунтом"

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блокнот ру пишет, о том, что недавно всплыли новые подробности скандала между певицей Славой и пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. После того, как Слава публично выразила свое недовольство результатом операции по увеличению груди, показав страшные рубцы через год после операции, Хайдаров обвинил певицу в несоблюдении послеоперационных рекомендаций. Он также заявил, что Слава и другая его клиентка, певица Любовь Успенская, занимались вымогательством денег после операции. В результате обе певицы обратились за помощью к юристу и подали в суд на клинику Хайдарова.

Адвокат Александр Добровинский, получивший известность после дела актера Михаила Ефремова, будет защищать интересы пластического хирурга. Адвокат иронично назвал это дело - «Сиськин бунт». Он предположил, что "сиськин бунт" появился, когда артисткам, видимо, понадобились деньги, учитывая, что Любовь Успенская не проявляла интереса к делу в течение 3-х лет, а Слава молчала год.

Певица Слава осталась в шоке от заявления адвоката Хайдарова. Она с трудом находит слова, чтобы описать свои чувства после такого обвинения и обесценивания ее проблемы.

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