Солист группы "Ногу свело" Максим Покровский* прочитал стихи и попрощался с "немытой Россией".
Музыкант прочитал стихи о России.
Аргентину, где сейчас находится артист, Покровский* назвал "благословенной чужбиной", которая "привечает младых российских матерей".
"Мы жизнь и мир перевернули как в грязь упавший бутерброд. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна ментов. Течёт рекой в края чужие живой поток твоих сынов", — прочитал стихи лидер музыкальной группы.
Покровский заявил, что люди из России бегут, так как не выдерживают позора.
Ранее Максим Покровский рассказал о преимущетсвах жизни в Москве.
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