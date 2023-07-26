Максим Покровский* в стихах высказался о бегстве людей из России

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы "Ногу свело" Максим Покровский* прочитал стихи и попрощался с "немытой Россией".

Фото: Инстаграм

Музыкант прочитал стихи о России.

Аргентину, где сейчас находится артист, Покровский* назвал "благословенной чужбиной", которая "привечает младых российских матерей".

"Мы жизнь и мир перевернули как в грязь упавший бутерброд. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна ментов. Течёт рекой в края чужие живой поток твоих сынов", — прочитал стихи лидер музыкальной группы.

Покровский заявил, что люди из России бегут, так как не выдерживают позора.

Ранее Максим Покровский рассказал о преимущетсвах жизни в Москве.

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