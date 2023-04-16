Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский* считает, что оставшиеся в России музыканты получили возможность зарабатывать благодаря тем артистам, которые уехали из страны.
Музыкант рассказал, что у музыкантов, оставшихся в России, появилось больше работы, поэтому они обогащаются.
"Там в России пошли уже хлеба", — объяснил Покровский*.
Солист рок-группы уверен, что в московский кафе по-прежнему подают изысканные угощения.
"Там подходят автобусы по расписанию, там же лучше метро, чем здесь у меня в Нью-Йорке. Поезда чаще ходят. Всё это происходит. Так мало того, ещё и хлеба пошли у музыкантов. Потому что до черта таких уродов, как я, уехали", — выразил своё мнение музыкант.
Ранее лидер группы "Ногу свело" заявил, что готов на коленях ползти в Россию за прощением.
* Признан Минюстом РФ иноагентом.
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