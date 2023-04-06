Признанный иностранным агентом лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский* показал, как он раскаивается и мечтает вернуться в Россию.
Покровский* снял видео на живописном морском побережье. Музыкант передвигается на коленях по мелководью и в изнеможении падает лицом в песок.
"Иностранный агент на чужбине прозябает, роняя слезу. Я назад на коленях в Россию за прощеньем покорно ползу", — прочитал стихи Покровский.
Ранее сообщалось, что рок-музыканту Максиму Покровскому грозит штраф за дискредитацию армии РФ.
* Признан Минюстом РФ иноагентом.
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