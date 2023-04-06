Лидер группы "Ногу свело" заявил, что готов на коленях ползти в Россию за прощением

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Признанный иностранным агентом лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский* показал, как он раскаивается и мечтает вернуться в Россию.

Покровский* снял видео на живописном морском побережье. Музыкант передвигается на коленях по мелководью и в изнеможении падает лицом в песок.

"Иностранный агент на чужбине прозябает, роняя слезу. Я назад на коленях в Россию за прощеньем покорно ползу", — прочитал стихи Покровский.

Ранее сообщалось, что рок-музыканту Максиму Покровскому грозит штраф за дискредитацию армии РФ.

* Признан Минюстом РФ иноагентом.

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Ногу Свело! - С Новым годом, сынок!