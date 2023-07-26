Индиана Джонс возвращается в кинотеатры ради последнего приключения

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Аналитики кассовых сборов прогнозируют, что фильм Disney и Lucasfilm "Индиана Джонс и часы судьбы", скорее всего, заработает от 60 до 65 миллионов долларов в первые выходные в кинотеатрах.

Фото: menshealth .com

Фильм был спродюсирован со значительным бюджетом почти в 300 миллионов долларов, что делает высокие кассовые сборы крайне важными для студии.

Отзывы о "Циферблате судьбы" представляют собой смесь положительных и нейтральных, причем некоторые критики заявляют, что фильм не совсем передает тот же уровень волнения, что и более ранние приключения во франшизе "Индиана Джонс".

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