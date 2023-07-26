Дуэйн Джонсон сделал "историческое" пожертвование благотворительной организации

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дуэйн Джонсон внес "исторический" взнос в фонд Гильдии киноактеров — Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA), поскольку члены профсоюза продолжают забастовку.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Согласно сообщениям, рестлер, ставший актером, пожертвовал семизначную сумму после того, как фонд SAG-AFTRA, благотворительная организация, связанная с профсоюзом, обратилась с просьбой к своим членам с самым высоким доходом.

Благотворительная организация оказывает финансовую помощь 160 000 членам профсоюза, которые бастуют со 2 мая, требуя повышения заработной платы и гарантий от несанкционированного использования их изображений с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

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