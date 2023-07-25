Иосиф Пригожин на красном тракторе взбудоражил Сеть

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский продюсер Иосиф Пригожин со своей женой певицей Валерией проводит отпуск, путешествуя по Европе. Судя по последним фотографиям в соцсетях звезд — сейчас они находятся в солнечной Италии.

Фото: соцсети Иосифа Пригожина

В одном из сел звездная пара решила освоить сельскохозяйственную ретро-технику. Пригожин опубликовал фото, где они с супругой за рулем красного трактора легендарной итальянской марки Lamborghini.

"Осваиваю новый вид транспорта", — сообщил продюсер.

В комментариях к публикации поклонники принялись писать язвительные комментарии. Некоторые сравнили продюсера с другим известным человеком с такой же фамилией и предложили ему отправиться на этом тракторе в Москву.

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