Виктория Боня заявила об отсутствии задолженности перед налоговой

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Накануне в Сеть попал список знаменитостей, чью финансовую деятельность будут детально изучать на предмет неуплаты налогов. Среди прочих в нем оказалась телеведущая Виктория Боня. Экс-участница "Дома-2" возмутилась, что ее поставили в один ряд с блогерами-мошенниками.

Фото: thevoicemag.ru

"Я добропорядочно плачу все налоги на деньги, которые зарабатываю в России, хотя могла бы вообще этого не делать, так как я живу в Монако 11 лет и являюсь там налоговым резидентом", — заявила Боня в своих соцсетях.

По словам телеведущей, у нее действительно была задолженность, однако это смехотворная сумма — 300 рублей. Звезда отметила, что она его сразу оплатила и предоставила соответствующие документы в ФНС. Боня подчеркнула, что всегда вовремя платит налоги.

Ранее стало известно, что проверки финансовой документации также подвергнется техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов). Его подозревают в неуплате налогов.

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