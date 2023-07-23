Разочарованный в Израиле Макаревич* заявил, что в России "далеко не так плохо"

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Андрей Макаревич* под своим постом с жалобой на неприятности в Израиле объяснил, какие сильный стороны России ему нравились.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидер группы "Машина времени", расстроенный из-за того, что его посылку с ценными вещами потеряли из-за плохого израильского сервиса, вступил в диалог с подписчицей.

Музыкант рассказал, что ему не хватает в Израиле того, что в России казалось само собой разумеющимся.

"Оль, у вас далеко не так плохо. От слова "совсем". И если что-то из российской жизни отзывается ностальгией — так то, что заказанную зубную щетку привозили за город через четыре часа, а вопрос с документом решался в течение дня", — объяснил артист.

Подписчица по имени Ольга, с которой Макаревич* побеседовал онлайн, объяснила, что эмигрировала из РФ 30 лет назад.

"Только от других слышала, что там с этим сервисом стало отлично, очень радовалась за них!" — объяснила женщина музыканту.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022

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