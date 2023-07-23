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Расстроенный Макаревич* пожаловался на недостатки жизни в Израиле

2:13
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич* рассказал, что ему не нравится в Израиле. Музыкант опубликовал жалобу на плохой сервис страны, в которую он переехал.

Расстроенный Макаревич* пожаловался на недостатки жизни в Израиле
Фото: tvcenter.ru

Лидер группы "Машина времени" отметил, что политическая жизнь в Израиле, которая проявляется в виде демонстраций, воззваний, перекрытия дорог, вызывает в нём интерес.

Макаревич* отметил, что в Израиле "чудовищно плохо" работают службы быта. Его удивляют бюрократические проволочки, когда приходится несколько месяцев ждать документов.

Не нравится артисту и то, как работает в стране служба доставки. По его словам, заказ могут доставить с большой задержкой или не доставить вовсе.

Расстроило артиста то, что он так и не дождался посылки из России с любимыми и дорогими ему вещами (костюмом для путешествий, ботинками и фотоаппаратом). Посылка, по рассказу музыканта, дошла до почтового отделения Израиля, он заплатил положенную пошлину, однако посылку отправили обратно в Россию, где она затерялась.

"Думаете, хоть пошлину вернули? Ща. А самое весёлое — не уровень этого сервиса (Израиль в этом смысле не уникален), а отношение к этому израильтян. Все разводят руками — ну да, у нас такой плохой сервис", — написал Макаревич в своём микроблоге.

Артист не понимает, почему израильтяне не выходят на улицы протестовать по этому поводу.

Макаревич признал, что рассказывать о недостатках жизни в Израиле, не прожив там длительный срок, является моветоном.

"Но я плачу налоги (как и вы все), и очень немаленькие, и не понимаю, чем мы заслуживаем такое неуважение. И как полноправному гражданину Израиля, мне бы очень хотелось на своём веку увидеть решение именно этой проблемы", — выразил своё мнение солист группы "Машина времени".

Ранее Андрей Макаревич* заверил, что ни за что не поедет петь для россиян, которые призывают не пускать его в Россию.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022

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Машина Времени - Не стоит прогибаться под изменчивый мир
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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