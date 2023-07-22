Ксения Собчак показала пустой зал на концерте осудившей СВО группы "Сплин" в Италии

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала видео в своём Telegram-канале, которое показывает пустые залы на концерте группы "Сплин" в Италии, осудившей спецоперацию. Мероприятие проходило 20 июля в Marbella Arena.

На записи видно, что трибуны были заполнены менее чем наполовину, а некоторые сектора вообще оставались пустыми. Также на танцпартере присутствовало мало зрителей. Тем не менее группа продолжала выступать на сцене.

"Вчера я расстраивалась до слёз. Прилетела специально на концерт группы "Сплин" в Марбелью. Прихожу и вижу такой зал. Ужасно обидно за него", — подписала ролик Собчак.

В прошлом году участники группы "Сплин" осудили спецоперацию, решили покинуть страну и продолжили давать концерты за границей.

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