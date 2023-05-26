Концерт группы "Сплин" по неизвестной причине отменили в Архангельске

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Выступление группы "Сплин" в Архангельске не состоится.

Фото: ria.ru

Музыканты должны были дать концерт в Театре драмы им. Ломоносова 7 июня. Об отмене мероприятия сообщили организаторы в социальной сети "ВКонтакте".

Причина отмены выступления неизвестна. Деньги за билеты зрителям пообещали вернуть в полном объёме по месту их приобретения.

Участники рок-группы пока не прокомментировали ситуацию.

Это не первая отмена концерта "Сплинов". В 2022 году выступления музыкантов по разным причинам не состоялись в нескольких российских городах.

Примечательно, что бессменный лидер коллектива Александр Васильев осудил начало СВО на Украине и поддержал сбежавших из РФ артистов.

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