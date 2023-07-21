Сбежавшая из РФ Алла Пугачёва арендовала элитную виллу в Латвии за 5 млн рублей

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва арендовала виллу в Юрмале за пять миллионов рублей.

Фото: eg.ru

В Латвию артистка прибыла две недели назад. По традиции Пугачёва обосновалась вместе с мужем и детьми в курортном городе Юрмала в 30 минутах езды от Риги.

Как сообщили изданию "Комсомольская правда” экс-сотрудники Пугачёвой, Аллу Борисовну очень любят прибалтийские риелторы и всегда делают ей скидку.

Этим летом аренда виллы "Марта”, которая принадлежит местному олигарху, обошлась артистке всего в пять миллионов рублей, вместо девяти. Шикарная двухэтажная вилла с шестью спальнями, бассейном и спа находится неподалёку от частного дома Лаймы Вайкуле и концертного зала "Дзинтари”.

Предполагается, что Алла Борисовна пробудет в Юрмале до середины августа.

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