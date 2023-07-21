Кристина Асмус призналась, что была жертвой домашнего насилия

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус раскрыла, что в студенческие годы на нее регулярно поднимал руку парень, с которым она встречалась. По словам звезды, молодой человек "бил ее как не в себя", но она боялась кому-либо пожаловаться на это, опасаясь осуждений. Актриса рассказала об этом в подкасте "Разговоры".

Фото: eg.ru

"Мне было страшно, что меня осудят, что я сама виновата", — отметила Асмус.

Травматичный опыт звезда до сих пор вспоминает с ужасом, однако уверена, что говорить о подобном важно, чтобы "какая-нибудь девочка посмотрела и спасла себя, позвонила в службу, которая этим занимается".

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