Внук Пугачевой снял клип для отца американской певицы Майли Сайрус

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Новости шоу-бизнеса сообщают, что Никита Пресняков, который уехал в США, снял клип для отца американской певицы Майли Сайрус.

Фото: https://www.instagram.com/p/CusBXEcv57T/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

В начале осени прошлого года 32-летний внук Пугачевой Никита Пресняков улетел в США с женой-моделью Алёной Красновой.

На днях в соцсети Никита сообщил поклонникам, что ему удалось посотрудничать с отцом Майли Сайрус, кантри-исполнителем Билли Рэем Сайрусом, и певицей Firerose.

"Был очень рад поработать как режиссёр и оператор над клипом Билли Рэй Сайрус и Файероуз! Очень душевные люди! Отлично провели время в городе Нэшвилль. И под ливень попали, и чуть оборудование не закрыли в минивэне, потому что кто-то оставил ключи в кабине", - рассказал Пресняков-младший.

А вот в Россию внук Пугачевой возвращаться в ближайшее время не планирует: недавно он выставил на продажу элитный трёхэтажный особняк в Подмосковье, который бабушка подарила ему несколько лет назад. На случай возвращения в Россию у Никиты осталась большая квартира в самом центре Москвы.