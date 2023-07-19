Новости шоу-бизнеса сообщают, что Никита Пресняков, который уехал в США, снял клип для отца американской певицы Майли Сайрус.
В начале осени прошлого года 32-летний внук Пугачевой Никита Пресняков улетел в США с женой-моделью Алёной Красновой.
На днях в соцсети Никита сообщил поклонникам, что ему удалось посотрудничать с отцом Майли Сайрус, кантри-исполнителем Билли Рэем Сайрусом, и певицей Firerose.
"Был очень рад поработать как режиссёр и оператор над клипом Билли Рэй Сайрус и Файероуз! Очень душевные люди! Отлично провели время в городе Нэшвилль. И под ливень попали, и чуть оборудование не закрыли в минивэне, потому что кто-то оставил ключи в кабине", - рассказал Пресняков-младший.
А вот в Россию внук Пугачевой возвращаться в ближайшее время не планирует: недавно он выставил на продажу элитный трёхэтажный особняк в Подмосковье, который бабушка подарила ему несколько лет назад. На случай возвращения в Россию у Никиты осталась большая квартира в самом центре Москвы.
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