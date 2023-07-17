Известная певица Лайма Вайкуле рассказала, кого из российских знаменитостей ожидает увидеть на своём фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2023.
Уже скоро состоится фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. В Латвию уже приехали Максим Галкин* и Алла Пугачёва с детьми, чтобы посетить мероприятие своей коллеги и хорошей подруги. Отмечается, что звёздная семья остановилась в роскошной вилле неподалёку от дома Лаймы Вайкуле. Об этом сообщает StarHit.
В интервью латвийским журналистам Вайкуле рассказала, что Алла Пугачёва на фестивале будет присутствовать в качестве её "критика".
"Она будет участвовать как мой критик. Максим будет… Будут, может быть, какие-то сюрпризы в зависимости от настроения. Можно так сказать… Сейчас всё не выложу… Но, я надеюсь, что они каждый день будут у меня. Я очень жду", — поделилась исполнительница хита "Вернисаж".
*Признана Минюстом РФ иноагентом.
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