Подписчики увидели в публикации Нагиева дерзкий намёк: "Зачем нарываетесь?"

1:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев опубликовал пост, за который подписчики принялись его благодарить и ругать одновременно.

Фото: ria.ru

Нагиев разместил в своём микроблоге брутальное видео. На кадрах телеведущий в рубашке нараспашку следует вдоль кирпичных стен зданий с видом бывалого мачо.

"Всё серое, как привыкли", — подписал ролик звезда ТВ.

Поклонники Нагиева, которых он нечасто балует публикациями, увидели скрытый смысл в подписи. Простые слова были восприняты как дерзкий намёк.

Подписчики оставили под постом артиста несколько тысяч комментариев, самые популярные из которых содержали в себе слова благодарности за некую позицию знаменитости.

"Обожаю его подписи под видео. Не каждый поймёт"; "Как грустно и радостно одновременно, что остались ещё думающие люди"; "Одной фразой всё сказал"; "Без слов даёт понять, что он думает. Талантище"; "Жаль, что таких, как вы, мало, настоящих, кто не прогнулся", — писали фолловеры под постом Нагиева.

Нашлись, однако, и те, кого публикация телеведущего, раздосадовала.

"Найдите, где всё цветное, деньги есть, вперёд"; "Нытьё не красит, серый цвет хорош! Каждый видит своё, Дмитрий"; Дмитрий, разочаровываете! Зачем нарываетесь? Не нравится что-то, эмигрируйте пожалуйста", — оставляли комментарии интернет-пользователи под постом звезды.

Дмитрий Нагиев напрямую никогда не выражал своё отношение к СВО. На призывы к эмиграции он отвечал, что он находится дома. и уехжать не собирается.

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