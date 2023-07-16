Дмитрий Нагиев опубликовал пост, за который подписчики принялись его благодарить и ругать одновременно.
Нагиев разместил в своём микроблоге брутальное видео. На кадрах телеведущий в рубашке нараспашку следует вдоль кирпичных стен зданий с видом бывалого мачо.
"Всё серое, как привыкли", — подписал ролик звезда ТВ.
Поклонники Нагиева, которых он нечасто балует публикациями, увидели скрытый смысл в подписи. Простые слова были восприняты как дерзкий намёк.
Подписчики оставили под постом артиста несколько тысяч комментариев, самые популярные из которых содержали в себе слова благодарности за некую позицию знаменитости.
"Обожаю его подписи под видео. Не каждый поймёт";
"Как грустно и радостно одновременно, что остались ещё думающие люди";
"Одной фразой всё сказал";
"Без слов даёт понять, что он думает. Талантище";
"Жаль, что таких, как вы, мало, настоящих, кто не прогнулся", — писали фолловеры под постом Нагиева.
Нашлись, однако, и те, кого публикация телеведущего, раздосадовала.
"Найдите, где всё цветное, деньги есть, вперёд";
"Нытьё не красит, серый цвет хорош! Каждый видит своё, Дмитрий";
Дмитрий, разочаровываете! Зачем нарываетесь? Не нравится что-то, эмигрируйте пожалуйста", — оставляли комментарии интернет-пользователи под постом звезды.
Дмитрий Нагиев напрямую никогда не выражал своё отношение к СВО. На призывы к эмиграции он отвечал, что он находится дома. и уехжать не собирается.
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