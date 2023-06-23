Директор Нагиева высказалась по поводу возможной эмиграции шоумена

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Директор телеведущего и актёра Дмитрия Нагиева, Елена Шайкина, отреагировала на предположения о возможной эмиграции звезды.

Директор знаменитости уточнила, что разговоры о возможном отъезде Нагиева из России — не более чем слухи.

"Дмитрий на месте. Он не покидал Россию, не покидает и не планирует", — ответила Шайкина в интервью "Абзацу".

Продюсер добавила, что у телеведущего масса начатых проектов и премьер в России.

"Человек как работал в России, так и продолжает", — подчеркнула директор.

В интернете время от времени появляются сообщения о том, что Нагиев эмигрировал из России, хотя прошлой весной актёр выступил с опровержением этих слухов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Дмитрий Нагиев о таланте, о проблемах российского кино и о Ван Дамме