Директор телеведущего и актёра Дмитрия Нагиева, Елена Шайкина, отреагировала на предположения о возможной эмиграции звезды.
Директор знаменитости уточнила, что разговоры о возможном отъезде Нагиева из России — не более чем слухи.
"Дмитрий на месте. Он не покидал Россию, не покидает и не планирует", — ответила Шайкина в интервью "Абзацу".
Продюсер добавила, что у телеведущего масса начатых проектов и премьер в России.
"Человек как работал в России, так и продолжает", — подчеркнула директор.
В интернете время от времени появляются сообщения о том, что Нагиев эмигрировал из России, хотя прошлой весной актёр выступил с опровержением этих слухов.
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