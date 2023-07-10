Джонни Депп согласился приехать в Россию за экскурсию и 370 тысяч долларов

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Джонни Депп согласился приехать в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе группы "ЯМОРЕ". Переговоры с командой голливудского артиста велись с 2018 года. Уже тогда российские музыканты запланировали записать с Деппом совместный трек, но ситуация усложнялась судебным процессом актёра и Эмбер Хёрд, сообщает Газета.Ru.

Фото: https://media.vanityfair.com/

"Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать", — рассказал участник "ЯМОРЕ" Михаил Лисов.

Голливудский актёр согласился на гонорар в размере 370 тысяч долларов. Кроме того, Депп планирует отправиться в экскурсию по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — посёлок Янтарный. Лисов подчеркнул: изначально Деппу предлагали большую сумму, но команда звезды сделала ответное предложение — меньший гонорар и экскурсия по России.

"Джонни очень простой в общении, не строит из себя никого, классный мужик. Уже активно идёт подготовка к его приезду, а осознание, что это всё не сон, ещё не пришло", — признался музыкант группы "ЯМОРЕ".

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ЯМОРЕ – Этажи