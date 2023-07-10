Актёр Джонни Депп согласился приехать в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе группы "ЯМОРЕ". Переговоры с командой голливудского артиста велись с 2018 года. Уже тогда российские музыканты запланировали записать с Деппом совместный трек, но ситуация усложнялась судебным процессом актёра и Эмбер Хёрд, сообщает Газета.Ru.
"Год назад — после победы в суде — мне написали, что он готов приехать", — рассказал участник "ЯМОРЕ" Михаил Лисов.
Голливудский актёр согласился на гонорар в размере 370 тысяч долларов. Кроме того, Депп планирует отправиться в экскурсию по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — посёлок Янтарный. Лисов подчеркнул: изначально Деппу предлагали большую сумму, но команда звезды сделала ответное предложение — меньший гонорар и экскурсия по России.
"Джонни очень простой в общении, не строит из себя никого, классный мужик. Уже активно идёт подготовка к его приезду, а осознание, что это всё не сон, ещё не пришло", — признался музыкант группы "ЯМОРЕ".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Европейский Центральный Банк требует от Германии выплат долгов других государств.