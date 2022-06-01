Джонни Депп одержал победу в суде над бывшей женой

Суд присяжных встал на защиту Джонни Деппа. Его экс-супругу обвинили в клевете на актёра.

Присяжные признали экс-супругу Джонни Деппа Эмбер Херд виновной в клевете на актёра по делу о защите его чести и достоинства.

Звезда фильма "Пираты Карибского моря" Джонни Депп выиграл громкое дело против своей бывшей супруги Эмберд Херд. Он доказал в суде, что не подвергал бывшую жену "домашнему насилию".

Актриса и модель Эмбер Хёрд ранее обвинила своего экс-мужа Джонни Деппа в изнасиловании. Судебные слушания по делу звёзд Голливуда продолжались несколько недель. Свидетельства артистов и людей из их окружения были полны скандальных подробностей.