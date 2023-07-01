В зоне СВО ликвидирован наследник актёра Пороховщикова: "Бумеранг догнал"

1:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Информация о ликвидации двух грузинских наёмников в зоне спецоперации на Украине распространилась в Сети. Как сообщает "МК", российские войска уничтожили Давида Кучукяна и Вахтанга Барабадзе, последний из которых был объявлен в розыск за участие в военных действиях на стороне ВСУ.

Авторы статьи пишут, что Вахтанг Барабадзе является "родственником" актёра Александра Пороховщикова ("Ворошиловский стрелок", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Кадетство") и наследником его имущества. Однако проведённый ДНК-тест показал, что Вахтанг не имеет родства с Пороховщиковым. Несмотря на это, по закону всё наследство Пороховщикова досталось Барабадзе, который занимался продажей его имущества и, по словам близких, неуважительно отнёсся к нему, выкинув на помойку множество ценных вещей, включая архивы актёра.

Сообщение о том, что Вахтанг Барабадзе сражался на стороне ВСУ, стало шоком для родственников Пороховщикова. Они выразили негодование по поводу того, что он участвовал в войне против России и забрал наследство у русского родственника.

"А наш суд отдал этой семье всё наследство Народного артиста России. Бумеранг догнал их семью", — сказала журналистам племянница актёра.

При попытке связаться с Вахтангом по телефону, трубку неожиданно подняла девушка, которая заявила, что не знает никакого Вахтанга.

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