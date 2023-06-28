Алла Пугачёва может переехать из Израиля в Юрмалу

Известная российская певица Алла Пугачёва может отправиться на лето в Юрмалу.
Как сообщает "KP.RU" со ссылкой на свои источники, Алла Пугачёва на лето вместе с детьми может переехать жить в Юрмалу, где она уже несколько лет проводит время в этот сезон. Отмечается, что в Юрмале в это время года певица чувствует себя гораздо комфортнее благодаря прохладной климатической обстановке.
Напомним, уже скоро в Юрмале пройдёт фестиваль "Лайма Рандеву Юрмала", который организует Лайма Вайкуле. Мероприятие посетит её коллега и хорошая подруга Алла Пугачёва.
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