Певица Кристина Орбакайте обнародовала местонахождение младшего сына Дени

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте рассказала подписчикам о совместном отпуске с детьми.

Фото: blitz.plus

Артистка со своими младшими детьми проводит время в Италии. По словам Орбакайте, сейчас у Клавдии и Дени каникулы.

"Через год в той же компании. Были во Франции, теперь прилетели в Италию", — заявила певица в видео, опубликованном в её личном аккаунте в социальных сетях.

Старший сын Кристины к семейным каникулам не присоединился. Никита Пресняков накануне переехал на ПМЖ в США. Наследник Орбакайте решил завершить певческую карьеру и заняться съёмкой клипов.

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