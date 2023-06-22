Певица Кристина Орбакайте рассказала подписчикам о совместном отпуске с детьми.
Артистка со своими младшими детьми проводит время в Италии. По словам Орбакайте, сейчас у Клавдии и Дени каникулы.
"Через год в той же компании. Были во Франции, теперь прилетели в Италию", — заявила певица в видео, опубликованном в её личном аккаунте в социальных сетях.
Старший сын Кристины к семейным каникулам не присоединился. Никита Пресняков накануне переехал на ПМЖ в США. Наследник Орбакайте решил завершить певческую карьеру и заняться съёмкой клипов.
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