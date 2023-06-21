Наргиз во всеуслышание оскорбила певицу Ирину Дубцову за запланированный концерт в Ташкенте

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Исполнительница из Узбекистана Наргиз Закирова позволила себе оскорбить российскую певицу Ирину Дубцову.

Наргиз не сдерживала эмоции и использовала в адрес Дубцовой нецензурную лексику.

Поводом для оскорбления со стороны Наргиз послужило сообщение о предстоящем выступлении Дубцовой, которое должно состояться в Ташкенте 25 июня.

"Чего вся эта ****** в Ташкент прется?" — написала Наргиз в своём Telegram-канале.

Чтобы всем наверняка было понятно, что имеется в виду, узбекская исполнительница сопроводила свой пост скрином с афишей предстоящего концерта Дубцовой.

Со стороны Дубцовой реакции на оскорбления Закировой пока не последовало.

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