Исполнительница из Узбекистана Наргиз Закирова позволила себе оскорбить российскую певицу Ирину Дубцову.
Наргиз не сдерживала эмоции и использовала в адрес Дубцовой нецензурную лексику.
Поводом для оскорбления со стороны Наргиз послужило сообщение о предстоящем выступлении Дубцовой, которое должно состояться в Ташкенте 25 июня.
"Чего вся эта ****** в Ташкент прется?" — написала Наргиз в своём Telegram-канале.
Чтобы всем наверняка было понятно, что имеется в виду, узбекская исполнительница сопроводила свой пост скрином с афишей предстоящего концерта Дубцовой.
Со стороны Дубцовой реакции на оскорбления Закировой пока не последовало.
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