МК: Лавров рассказал о жизни опальной Наргиз Закировой после поддержки Украины

Певица Наргиз Закирова после начала СВО на Украине отреклась не только от российской аудитории, но и от всей своей карьеры. Артистка неоднократно высказывала критику в сторону России, где прославилась и зарабатывала огромные деньги. В следствии чего, она получила запрет на въезд в страну и с позором была отправлена обратно в Узбекистан прямо на пограничном контроле.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Бывший концертный директор опальной певицы Сергей Лавров сообщил о том, что Закирова сейчас "пожинает плоды своих поступков". На малой родине её, мягко говоря, недолюбливают и называют "сатаной в юбке".

"Я думаю, что в Узбекистане у неё ничего не получится. Её узбеки воспринимают как чучело лысое. Поэтому поехать в тур по узбекским городам и собрать залы у неё не получится", — сказал Лавров в беседе с "МК".

Промоутер отметил, что артистка оказалась совершенно не интересна вне России, хотя и пытается устроить тур в Казахстане.

"Она пытается работать в Казахстане. Не знаю, получится ли, посмотрим. Планирует каким-то образом организовать там тур", — сообщил промоутер.

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Наргиз Закирова. "Как молоды мы были."