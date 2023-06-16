Мария Миронова прокомментировала слухи об уходе из "Ленкома": "Садальский обманул публику"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская актриса Мария Миронова лично прокомментировала слухи о своём уходе из театра "Ленком".

Фото: eg.ru

Напомним, недавно актёр Станислав Садальский в своём Telegram-канале сообщил о том, что директор театра "Ленком" Марк Варшавер вынудил Марию Миронову уволиться, не предлагая ей множество ролей на протяжении последних лет.

Мария Миронова решила лично прокомментировать эти слухи, подчеркнув, что заявление Садальского не соответствует действительности. Никаких ссор и конфликтов с "Ленкомом" у актрисы нет, отметила Миронова.

"Это вранье. Стас Садальский обманул публику. У меня нет абсолютно никакого конфликта с Марком Варшавером. И я не ушла из "Ленкома", — рассказала изданию The Voice Мария Миронова.

Актриса заявила, что не задействована лишь в нынешнем театральном сезоне, поскольку занята на съёмках в фильме "Холоп-2".

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