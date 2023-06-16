Станислав Садальский пожалел уволенную из театра "Ленком" дочь Андрея Миронова Марию Миронову.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" высказался по поводу скандала с увольнением Марии Мироновой, которая отдала театру почти более 25 лет жизни.
Садальский отметил, что актёр в театре бесправен.
"Обладательнице престижных театральных премий предложили уйти на разовые. Обиженная Мария подала заявление об уходе", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Он предположил, что подобная участь может настичь и дочь покойного Марка Захарова Александру Захарову.
"С дочкой Андрея Миронова Марк Варшавер расправился, на очереди дочка Марка Захарова, кстати тоже потрясающая актриса!" — объяснил Садальский.
Маститый актёр сказал, что понимает боязнь Марии Мироновой, так как в театре остался работать её сын Андрей Удалов, в афише которого называют Андрей Миронов.
Ранее сообщалось, что Мария Миронова заступилась за Максима Галкина*.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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