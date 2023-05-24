Мария Миронова заступилась за Галкина*: "Васильева говорит ложь в интервью за деньги"

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная актриса Мария Миронова прокомментировала скандальное интервью Татьяны Васильевой у шоу "Эмпатия Манучи" на YouTube-канале.

Фото: womanhit.ru

Недавно Татьяна Васильева дала интервью Вячеславу Манучарову, в котором нелестно отозвалась о ряде российских звёзд. В их число вошла журналистка Ксения Собчак и юморист Максим Галкин*.

Максим Галкин* не стал молчать и разоблачил ложь, которую про него говорила актриса. Он посоветовал Васильевой быть сдержаннее в словах. В этом поддержала коллегу и Мария Миронова, которой есть, что сказать по поводу поведения Татьяны Васильевой, сообщает StarHit.

"Максим, эта женщина выступала после смерти моей мамы за деньги на всех каналах. И говорила такую ложь и пургу о покойном человеке, не общавшись с ней 45 лет, не зная о ней ничего. Чего удивляться?" — высказалась Миронова.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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