Известная актриса Мария Миронова прокомментировала скандальное интервью Татьяны Васильевой у шоу "Эмпатия Манучи" на YouTube-канале.
Недавно Татьяна Васильева дала интервью Вячеславу Манучарову, в котором нелестно отозвалась о ряде российских звёзд. В их число вошла журналистка Ксения Собчак и юморист Максим Галкин*.
Максим Галкин* не стал молчать и разоблачил ложь, которую про него говорила актриса. Он посоветовал Васильевой быть сдержаннее в словах. В этом поддержала коллегу и Мария Миронова, которой есть, что сказать по поводу поведения Татьяны Васильевой, сообщает StarHit.
"Максим, эта женщина выступала после смерти моей мамы за деньги на всех каналах. И говорила такую ложь и пургу о покойном человеке, не общавшись с ней 45 лет, не зная о ней ничего. Чего удивляться?" — высказалась Миронова.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
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