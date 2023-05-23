Собчак заявила, что Татьяна Васильева просила 300 тысяч рублей за интервью у неё

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская журналистка Ксения Собчак раскрыла сумму, за которую актриса Татьяна Васильева готова дать ей интервью.

Фото: moslenta.ru

Совсем недавно актриса Татьяна Васильева публично заявила о своей неприязни к журналистке и телеведущей Ксении Собчак. По словам артистки, именно поэтому она принципиально не хочет идти к ней на интервью.

Ксения Собчак не стала молчать и прокомментировала выпад Васильевой в её адрес. Она подтвердила, что её команда в прошлом приглашала актрису на интервью, однако за него Васильева запросила сумму гораздо выше той, что предлагала Собчак. Журналистка подчеркнула, что на этом её взаимодействие с актрисой закончилось.

Ксения Собчак также добавила, что в свете последних событий она готова была бы вновь попросить Васильеву дать ей интервью. Более того, ведущая готова предложить ей ещё более высокий гонорар.

"Вдруг за дополнительные 100 тыс. вы мне расскажете, что Максим Галкин* тоже "Ведьмак"?" — написала журналистка в своём личном блоге.

Напомним, ранее Татьяна Васильева нелицеприятно высказалась о Ксении Собчак, а также о Максиме Галкине*.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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