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Покинувшие РФ артисты теряют возможность выступлений за границей

2:06
Шоу-бизнес

Многие популярные российские артисты покинули РФ, высказав несогласие со спецоперацией на Украине. Они продолжают строить музыкальную карьеру в других странах.

Покинувшие РФ артисты теряют возможность выступлений за границей
Фото: eg.ru

Певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе уехали в Европу. Они дают концерты в Прибалтике и других странах. Артисты включают в свой репертуар песни на украинском языке.

Брежнева организовала гастроли на Пиренейском полуострове, представив свою новую программу, однако она не получила слишком положительного отклика у слушателей. Несмотря на это, певица попыталась провести тур по нескольким городам Португалии. Однако не всё пошло по плану, и концерты были отменены.

В сообщениях в социальных сетях Брежнева выразила разочарование.

"В это время я должна была радовать жителей Португалии, но всё пошло не по плану. Я расстроена, но надеюсь, что этот вопрос будет решён, и в будущем мне удастся приехать к моим поклонникам", — написала она.

Пользователи Сети отреагировали на данное сообщение и заявили, что Брежнева "будет на подтанцовках у Вайкуле".

Как сообщает сайт aif.ru, юморист Максим Галкин* гастролирует по всему миру. Недавно он обратился в суд с просьбой снять с него статус иностранного агента, но его просьба была отклонена. Тем не менее Галкин* не отказывается от гастролей и даже планирует выступления в Казахстане.

Журналиста Виктора Шендеровича* не пустили в Грузию, и ему пришлось отменить запланированные концерты в стране.

Борис Гребенщиков* и группа Little Big столкнулись с проблемами на Бали, где ужесточили контроль над работой иностранных артистов. Это помешало им выступать после приезда по туристической визе.

Концерт Моргенштерна* в Баку, запланированный на май, был отменён. Официальные причины этого не были объявлены.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ

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Вера Брежнева - Близкие люди
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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