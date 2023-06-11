У Максима Галкина* возникли проблемы с организацией концерта в Казахстане

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Концерт Максима Галкина* в Алма-Ате, запланированный на октябрь, находится под угрозой срыва. Организаторов мероприятия правоохранители подозревают в мошенничестве.

Фото: Инстаграм Галкина

Как рассказал продюсер юмориста в Казахстане Алексей Пучков, продажу зрительских билетов на концерт прокуратура Казахстана назвала незаконной, так как у организаторов нет заключённого договора с площадкой.

"Реализация билетов без договора с концертной площадкой, в данном случае — Дворцом Республики, может расцениваться как мошенничество и настоящий обман зрителей", — пишут казахские СМИ.

Представитель артиста пояснил, что согласование документов находится в процессе, а мероприятие властями уже одобрено.

Ранее стало известно, что Аллу Пугачёву в Израиле лишили льготного финансирования, так как певица не отказалась от российской пенсии.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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