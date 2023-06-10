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"Царьград": Аллу Пугачёву лишили финансирования как в России, так и в Израиле

1:09
Шоу-бизнес

Переехавшая в Израиль Алла Пугачёва лишилась местного ежемесячного пособия, размер которого примерно равен 60 тысячам рублей.

"Царьград": Аллу Пугачёву лишили финансирования как в России, так и в Израиле
Фото: forbes.ru

После получения израильского гражданства певица имела право на гарантированную выплату раз в месяц, но власти решили прекратить финансово поддерживать артистку.

По словам местных журналистов, даже уехав из России и обозвав россиян "рабами и холопами", Пугачёва продолжала получать российскую пенсию около 55 тысяч рублей. Миграционное ведомство посчитало, что этих денег певице достаточно для жизни, а потому она не имеет права на дополнительные льготы, пишет издание "Царьград".

Ранее доходы семьи артистки, составлявшие полтора года назад 370 миллионов рублей, практически исчезли. Это произошло после того, как её супруг Максим Галкин* был объявлен в РФ иностранным агентом, в связи с чем лишился российских гастролей.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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