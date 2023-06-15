"7 Дней": певица Диана Гурцкая находится в тяжёлом состоянии после смерти мужа

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Диана Гурцкая, которая похоронила мужа Петра Кучеренко месяц назад, слегла после его смерти. По словам друзей, она находится в тяжёлом состоянии и не встает с постели, сообщает портал "7 Дней".

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

На публике последний раз певицу видели как раз в день похорон, после чего певица из поля зрения исчезла. На прощании с супругом артистка также еле стояла на ногах и выглядела совершенно потерянной. Ни одного комментария журналистам о семейной трагедии она не дала, отмечает издание.

Гурцкая, по слухам, находится в тяжёлом состоянии, не встаёт с постели и не хочет ни с кем общаться. С ней находятся брат Роберт и сын Константин, пишет автор статьи.

Напомним, муж певицы скончался в самолёте 20 мая 2023 года по пути с Кубы в Москву. Причиной смерти стал тромб.

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