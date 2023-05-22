МК: появились новые подробности смерти в самолёте мужа Дианы Гурцкая Петра Кучеренко

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мужу певицы Дианы Гурцкая Петру Кучеренко, который умер в самолёте по пути из командировки с Кубы, первую помощь пыталась оказать пассажирка, летевшая тем же рейсом. При этом экипажу пришлось лететь до Минеральных вод, так как самолёт почему-то отказался принять аэропорт Волгограда. Об этом пишет "МК".

Фото: eg.ru

По данным издания, клиническая смерть наступила ещё в самолете, после приземления кардиограмма показала, что сердце не бьётся. Оказать первую помощь Кучеренко пыталась женщина, которая представилась врачом.

Остановка сердца, судя по всему, произошла до посадки в Минводах, однако никто не смог зафиксировать её на борту. Прибывшая в аэропорт бригада реаниматологов все мероприятия проводила в салоне.

По словам медиков, признаки наступления смерти у мужчины уже были зафиксированы. Также пассажиры говорили, что ему стало мгновенно плохо, он стал задыхаться.

Как заявил журналистам издания специалист, у мужа Гурцкая, скорее всего, были сердечно-сосудистые проблемы, а высота дала свой отпечаток.

"Предварительный медицинский анализ указал именно на проблемы с сердцем. Может быть, что и тромб", — заключил собеседник газеты.

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Умер муж Дианы Гурцкой замминистра Петр Кучеренко