Певица РФ Любовь Успенская с дочерью Плаксиной вышли на сцену в мини-платьях

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская и её дочь Татьяна Плаксина вновь удивили публику откровенными нарядами. 69-летней артистки часто пишут хейтеры в Сети и критикуют её образы, которые, по их мнению, были подобранны не в соответствии с возрастом. Однако исполнительница шансона не намерена скрывать свою любовь ко всему неординарному.

Фото: Instagram

Наследница исполнительницы шансона пошла по стопам матери и активно занимается музыкой, выступает вместе с мамой на различных концертах, участвует в шоу.

В Telegram-канале Селеба News опубликовано фото артисток перед выступлением. Успенская и Плаксина стоят в облегающих коротких платьях и готовятся выйти на сцену. Комментаторы не смогли сдержать удивления от выбранных звёздами откровенных нарядов для выступления на ТВ.

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Любовь Успенская и Pacha Tati 🎸«ГИТАРА»🎸