Певица Любовь Успенская и её дочь Татьяна Плаксина вновь удивили публику откровенными нарядами. 69-летней артистки часто пишут хейтеры в Сети и критикуют её образы, которые, по их мнению, были подобранны не в соответствии с возрастом. Однако исполнительница шансона не намерена скрывать свою любовь ко всему неординарному.
Наследница исполнительницы шансона пошла по стопам матери и активно занимается музыкой, выступает вместе с мамой на различных концертах, участвует в шоу.
В Telegram-канале Селеба News опубликовано фото артисток перед выступлением. Успенская и Плаксина стоят в облегающих коротких платьях и готовятся выйти на сцену. Комментаторы не смогли сдержать удивления от выбранных звёздами откровенных нарядов для выступления на ТВ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.