Певица Любовь Успенская в последнее время часто выходит в свет со своей дочерью Татьяной Плаксиной, которая пошла по стопам мамы и активно выступает на сцене. Недавно артистки посетили премию "Super Семья" и поклонники Успенской заметили, что ей стало тяжело передвигаться.
В Telegram-канале "Селеба News" опубликовали видео, где исполнительница шансона идёт под руку с Плаксиной и поёт песню. Комментаторы отметили, что Успенская немного шатается и, возможно, не очень хорошо себя чувствует.
Напомним, что в следующем году певица отпразднует 70-летний юбилей. Несмотря на возраст она не намерена прекращать свою деятельность и планирует дальше гастролировать и выступать на российской сцене.
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