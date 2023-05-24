69-летнюю певицу РФ Любовь Успенскую засняли на видео, где она с трудом передвигается

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская в последнее время часто выходит в свет со своей дочерью Татьяной Плаксиной, которая пошла по стопам мамы и активно выступает на сцене. Недавно артистки посетили премию "Super Семья" и поклонники Успенской заметили, что ей стало тяжело передвигаться.

Фото: Instagram

В Telegram-канале "Селеба News" опубликовали видео, где исполнительница шансона идёт под руку с Плаксиной и поёт песню. Комментаторы отметили, что Успенская немного шатается и, возможно, не очень хорошо себя чувствует.

Напомним, что в следующем году певица отпразднует 70-летний юбилей. Несмотря на возраст она не намерена прекращать свою деятельность и планирует дальше гастролировать и выступать на российской сцене.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

То что произошла на сцене с Успенской удивило всех