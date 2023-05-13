Певица Любовь Успенская сообщила о том, что находилась поблизости от места, где убили Джона Леннона в Нью-Йорке. В 1978 году артистка проживала за границей и стала очевидцем происшествия.
Успенская в новом выпуске подкаста "Неформат" Первого канала рассказала, что сидела в ресторане, когда в легендарного музыканта выстрелил Марк Чепмен, который преследовал Леннона и был недоволен его образом жизни.
Певица вспоминает, как увидела много полицейских машин и скорой помощи. Более того, Успенская отметила, что труп Леннона был в 100 метрах от неё.
"Я была тогда в Нью-Йорке, сидела в ресторане, а вокруг начали проноситься машины полиции, скорой помощи. Потом я поняла, что они ехали на место убийства Джона Леннона", — сказала Успенская.
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