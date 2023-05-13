Певица Любовь Успенская призналась, что Джонна Леннона убили в 100 метрах от неё

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская сообщила о том, что находилась поблизости от места, где убили Джона Леннона в Нью-Йорке. В 1978 году артистка проживала за границей и стала очевидцем происшествия.

Фото: https://live24.ru/

Успенская в новом выпуске подкаста "Неформат" Первого канала рассказала, что сидела в ресторане, когда в легендарного музыканта выстрелил Марк Чепмен, который преследовал Леннона и был недоволен его образом жизни.

Певица вспоминает, как увидела много полицейских машин и скорой помощи. Более того, Успенская отметила, что труп Леннона был в 100 метрах от неё.

"Я была тогда в Нью-Йорке, сидела в ресторане, а вокруг начали проноситься машины полиции, скорой помощи. Потом я поняла, что они ехали на место убийства Джона Леннона", — сказала Успенская.

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Неформат. Любовь Успенская, Pacha Tati и дуэт Galibri&Mavic. Подкаст.Лаб. Выпуск от 12.05.2023