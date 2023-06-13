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Актриса Чулпан Хаматова вернулась к старому способу заработка из-за отсутствия денег

1:12
Шоу-бизнес

Актриса Чулпан Хаматова после начала спецоперации на Украине сбежала из России и обосновалась в Латвии. Однако ей не нашлось места в европейском шоу-бизнесе: местным жителям не интересны её актёрские данные, а у подобных ей эмигрантов весьма ограниченная платёжеспособность. Поэтому Хаматова вынуждена соглашаться на любую работу, чтобы получить какой-то доход, сообщает "Царьград".

Актриса Чулпан Хаматова вернулась к старому способу заработка из-за отсутствия денег
Фото: ria.ru

Сейчас актриса озвучивает пропагандистские "документальные фильмы", автором которых выступают журналисты Михаил Зыгарь* и Роман Баданин*. Последний в своих социальных сетях заявил, что в новой "документалке" будут обсуждаться любимые темы: Россия, "интриги" в Кремле и окружение Владимира Путина.

"Теперь иноагенты с удовольствием снимают документальные фильмы о том, как они снимают документальные фильмы про "плохую" Россию, "неправильных" русских, "зловещего" Путина и что всё это вот-вот должно закончиться и "цивилизованный демократический мир" обязательно победит", — отмечается в материале.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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