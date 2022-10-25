Политический журналист Михаил Зыгарь* вышел замуж за актёра Жана-Мишеля Щербака. Об этом писатель заявил сегодня, 25 октября, в своих социальных сетях. Возлюбленные заключили брак в Португалии. Ранее пара переехала из России в Германию.
"Мы поженились (наверное, правильно говорить "вышли замуж")", — написал журналист.
В 2009 году Зыгарь* женился на журналистке Майе Стравинской. Однако спустя 9 лет супруги развелись. У писателя есть дочь Елизавета.
*включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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