Певец Прохор Шаляпин сообщил, что никогда не считал великой Аллу Пугачёву

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин прокомментировал творчество Аллы Пугачёвой и высказался о её поступках. По словам артиста, он никогда не считал Примадонну великой певицей и кумиром многих поколений.

Фото: eg.ru

Напомним, после начала СВО на Украине Алла Борисовна уехала из России и обосновалась в Израиле. Многие россияне не поддержали такой поступок артистки и объявили её предателем родины.

Шаляпин отметил, что Пугачёва действительно очень талантливая певица и многое сделала для отечественной эстрады. Однако будущее поколение вряд ли будет интересоваться её личностью и творчеством. Шоумен сообщил, что Примадонна не является для него великим человеком, потому что поистине самые достойные и великие люди сейчас находятся на передовой и принимают участие в спецоперации.

"Творчество Пугачёвой не будет интересно будущим потомкам. Все говорят, мол, Алла Пугачёва — великая. Нет. Я не считаю её великой. Великие люди — это наши полководцы, участники СВО, которые меняют ход истории", — сказал певец в беседе с "KP.RU".

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