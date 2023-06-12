Недавно актёра и телеведущего Дмитрия Нагиева видели в США. Он покинул Россию, неожиданно завершив свой траур по СВО. Об этом сообщает "Царьград".
Издание отмечает, что Нагиев с началом спецоперации на Украине отказался сразу же от всех развлекательных проектов и, хотя и не высказывал прямо свою позицию, разными намёками в соцсетях давал понять, что последними событиями он недоволен.
Многие считали, что шоумен обязательно подастся в такой ситуации за границу, как это сделали некоторые его коллеги. Но ведущий заявил, что решил остаться в России. В публичном пространстве его долго не было видно, Нагиев "держал траур", иногда публикуя посты в соцсетях, добавил автор статьи.
И вот недавно всё изменилось, Нагиева заметили в США, веселящимся на вечеринке у бассейна в честь дня рождения певца Самвела Арзуманова. Кадры с мероприятия выложила жена внука Алла Пугачёвой Никиты.
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