Известная телеведущая Елена Ханга прокомментировала профессиональную деятельность Андрея Малахова и Дмитрия Борисова.
По словам Ханги, 37-летний журналист Дмитрий Борисов уступает в некоторых вещах опытному телеведущему Андрею Малахову. Напомним, Малахов много лет вёл ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале, а после ушёл на телеканал "Россия 1", где стал ведущим передачи "Прямой эфир". Место Малахова на Первом канале занял Дмитрий Борисов.
"Он новостник хороший, но у него нет такого темперамента, как у Малахова. Он бесконечно грамотный, говорит правильно, но ему, по-моему, всё не очень интересно самому. Он как-то плохо скрывает отсутствие особого интереса, но профессионально исполняет свою роль", — рассказала Елена Ханга в беседе с Лаурой Джугелия на ее авторском YouTube-канале.
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