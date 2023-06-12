Ханга сравнила работу Малахова и Борисова в программе "Пусть говорят": "Плохо скрывает отсутствие интереса"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная телеведущая Елена Ханга прокомментировала профессиональную деятельность Андрея Малахова и Дмитрия Борисова.

Фото: thevoicemag.ru

По словам Ханги, 37-летний журналист Дмитрий Борисов уступает в некоторых вещах опытному телеведущему Андрею Малахову. Напомним, Малахов много лет вёл ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале, а после ушёл на телеканал "Россия 1", где стал ведущим передачи "Прямой эфир". Место Малахова на Первом канале занял Дмитрий Борисов.

"Он новостник хороший, но у него нет такого темперамента, как у Малахова. Он бесконечно грамотный, говорит правильно, но ему, по-моему, всё не очень интересно самому. Он как-то плохо скрывает отсутствие особого интереса, но профессионально исполняет свою роль", — рассказала Елена Ханга в беседе с Лаурой Джугелия на ее авторском YouTube-канале.

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