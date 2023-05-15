Андрей Малахов опроверг слухи о том, что он снимался в рекламе Tide

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский телеведущий Андрей Малахов раскрыл "теорию заговора", связанную с его участием в рекламе порошка Tide.

Фото: eg.ru

С середины мая в соцсетях начали активно распространяться слухи о том, что Андрей Малахов снимался в популярной некогда рекламе стирального порошка Tide в 2000-х. Многие пользователи писали, что видели ведущего в рекламе, однако найти этот ролик в Интернете они не могут.

Эти обсуждения решил прокомментировать лично Андрей Малахов в своём Telegram-канале. Ведущий опроверг тот факт, что он снимался в ролике. На самом деле в рекламе был Владимир Тишко.

"Новый день — новая теория заговора", — сыронизировал Малахов.

При этом всё равно остаются скептики, которые убеждены, что в рекламе порошка был именно Андрей Малахов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Реклама Tide. Вы еще кипятите? Тогда мы идем к вам! - ОРТ, 2002