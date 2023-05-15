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Андрей Малахов опроверг слухи о том, что он снимался в рекламе Tide

0:54
Шоу-бизнес

Известный российский телеведущий Андрей Малахов раскрыл "теорию заговора", связанную с его участием в рекламе порошка Tide.

Андрей Малахов опроверг слухи о том, что он снимался в рекламе Tide
Фото: eg.ru

С середины мая в соцсетях начали активно распространяться слухи о том, что Андрей Малахов снимался в популярной некогда рекламе стирального порошка Tide в 2000-х. Многие пользователи писали, что видели ведущего в рекламе, однако найти этот ролик в Интернете они не могут.

Эти обсуждения решил прокомментировать лично Андрей Малахов в своём Telegram-канале. Ведущий опроверг тот факт, что он снимался в ролике. На самом деле в рекламе был Владимир Тишко.

"Новый день — новая теория заговора", — сыронизировал Малахов.

При этом всё равно остаются скептики, которые убеждены, что в рекламе порошка был именно Андрей Малахов.

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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