Актриса Юлия Пересильд показала поклонникам очередное видео из космоса.
Артистка опубликовала в социальных сетях ролик, в котором она демонстрирует процесс мыться головы в невесомости.
"Очень хочется опять так поиграться с водой. Этих чудес мне немного не хватает на Земле", — написала она под видео.
Ранее Юлия показала фанатам, как укладывала волосы в космосе. Актриса делала завивку с помощью обычных резинок для волос.
Пересильд и режиссёр Клим Шипенко провели на МКС 12 дней в рамках съёмок фильма "Вызов". До полёта кинематографисты на протяжении нескольких месяцев проходили тесты в Центре подготовки космонавтов.
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