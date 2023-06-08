Актриса Юлия Пересильд скучает по чудесам после возвращения на Землю из космоса

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Юлия Пересильд показала поклонникам очередное видео из космоса.

Фото: gazeta.ru

Артистка опубликовала в социальных сетях ролик, в котором она демонстрирует процесс мыться головы в невесомости.

"Очень хочется опять так поиграться с водой. Этих чудес мне немного не хватает на Земле", — написала она под видео.

Ранее Юлия показала фанатам, как укладывала волосы в космосе. Актриса делала завивку с помощью обычных резинок для волос.

Пересильд и режиссёр Клим Шипенко провели на МКС 12 дней в рамках съёмок фильма "Вызов". До полёта кинематографисты на протяжении нескольких месяцев проходили тесты в Центре подготовки космонавтов.

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