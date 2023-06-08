Молодая помощница 92-летнего Ивана Краско опровергла слухи о романе с актёром

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Помощница 92-летнего Ивана Краско опровергла слухи о романе с актёром.

Фото: mk.ru

28-летняя девушка Дарья Пашкова отметила в беседе с журналистами, что познакомилась с Краско на Невском проспекте. Она подошла к артисту, чтобы сфотографироваться, а он подарил ей два билета на свой спектакль.

После спектакля Дарья встретилась с Иваном Ивановичем за кулисами, и он предложил ей стать личной помощницей.

"Так и начали сотрудничать. Сблизились потому, что я много времени провожу с ним в больницах. Там люди открываются с другой стороны. В основном работаю бесплатно, но иногда Иван Иванович подкидывает мне какую-то денежку", — цитирует Дарью издание "КП-Петербург".

Девушка отметила, что у неё есть молодой человек, поэтому ни о каких романтических отношениях с Краско речи и быть не может.

"В этом вопросе Иван Иванович абсолютно безопасен. Два раза я у него ночевала, спали под разными одеялами. Не вижу в этом ничего такого. У нас тёплые дружеские отношения", — резюмировала она.

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