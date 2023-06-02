Концерт Земфиры* в Ташкенте в августе не состоится

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская певица Земфира* сообщила об отмене концерта в Ташкенте в августе.

Фото: dni.ru

Ранее стало известно, что концерт Земфиры* в Ташкенте не состоится. Об этом артистка сообщила в своём Telegram-канале. Это связано с тем, что не удалось договориться с организаторами мероприятия.

"Концерт в Ташкенте не состоится. Приносим извинения за то, что объявили концерт преждевременно", — написала Земфира*.

Также певица отметила, что все средства за купленные билеты будут возвращены.

Напомним, ранее Земфира* опровергла слухи о том, что она стала гражданкой Франции. Артистка заявила, что у неё нет и не будет другого гражданства, кроме российского.

*Признана Минюстом РФ иноагентом.

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